Резидентов ТОСЭР в Череповце освободят от уплаты налогов на имущество и прибыль

Резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Череповце на 10 лет освободят от уплаты налога на имущество и на 5 лет – от уплаты налога на прибыль. Соответствующие поправки в региональное налоговое законодательство были приняты сегодня на сессии заксобрания.

«Изменения предполагают, в частности, освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль организации до 0% в течение первых пяти лет и до 10% в течение последующих пяти лет», - отметил во время своего выступления перед депутатами заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что недополученные областным бюджетом в результате принятия этих поправок доходы планируют компенсировать увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц и поступлений транспортного налога.

Напомним, в феврале этого года федеральная комиссия под руководством министра экономического развития Александра Цыбульского одобрила заявку Вологодской области на присвоение Череповцу статуса «территории опережающего социально-экономического развития».

Всего в рамках ТОСЭР в Череповце планируется реализация 13 проектов на общую сумму более 4,5 млрд рублей.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ТОСЭР?

Резидентами ТОСЭР могут стать предприятия, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Череповца, с вложениями не менее 20 млн руб за 10 лет и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года с момента включения в реестр резидентов ТОСЭР.