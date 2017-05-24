В Вологодском и Великоустюгском районах объединили несколько сельских поселений

В Великоустюгском и Вологодском районах объединили сельские поселения. Решение было принято депутатами регионального законодательного собрания сегодня во время очередной сессии областного парламента.

В Великоустюгском районе процедура укрупнения коснулась в общей сложности семи сельских поселений. Так, Парфеновское, Покровское и Шемогодское поселения объединили в Заречное поселение с административным центром в деревне Аристово. Нижнеерогодское поселение присоединили к Марденгскому, а Верхнешарденгское – к поселению Усть-Алексеевское.

В Вологодском районе решением депутатов объединены Подлесное и Марковское сельские поселения (с центром в поселке Огарково), а также Лесковское и Сосновское поселения (с центром в поселке Сосновка).

- Публичные слушания состоялись во всех объединяемых сельских поселениях, население положительно проголосовало за объединение, - рассказал депутат ЗСО Александр Гордеев.

За последние несколько лет в Вологодской области произошло сокращение на 84 сельских поселения - до 168. 70% наименее развитых поселений вошли в состав более крупных и прогрессивных.