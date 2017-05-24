В Вологде вновь сгорел расселенный деревянный дом, не снесенный вовремя

24.05.2017 [Происшествия]

В ночь на 24 мая в Вологде в переулке Водников загорелся двухэтажный деревянный дом №28. Ранее он был признан аварийным, его жильцы уже давно расселены.

Как сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области, пожар случился в полночь. Загорелась крыша 8-ми квартирного деревянного  дома. Общая площадь пожара составила 15 на 30 метров. В здание имелся свободный доступ.

Предварительная причина возгорания -  неосторожное обращение с огнем не установленных лиц.

Отметим, что, согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", этот дом был расселен в 2016 году, снести его должны были до конца января 2017 года.

Тэги: пожары в расселенных домах, пожар, нарушения
Фото Никиты Галанина
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