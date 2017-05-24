Естественно-географический профиль стал самым популярным среди старшеклассников в Вологде

24.05.2017 [Общество]

В новом учебном году в школах Вологды откроются 58 десятых классов по 11 направлениям, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 69% из них будут естественно-географические профили, это на 12% больше, чем в прошлом году. К ним относятся социально-гуманитарное, социально-экономическое, физико-математическое, химико-биологическое направления.

На втором месте по популярности – гуманитарный профиль. Ему отдали предпочтение 28% десятиклассников.

По информации управления образования, профильные классы откроются во всех вологодских школах, кроме школ №31 и №19. В некоторых учебных заведениях будут работать несколько профилей одновременно. Так в гимназии №2 с нового учебного года буду работать гуманитарный, физико-математический и химико-биологический профили.

Тем, у кого в школе нет желаемого профиля, предлагают перевестись в школу, где такой профиль есть.

«Ребенку в разрезе своего микрорайона можно найти тот профиль, на который он хочет поступить, потому что здесь нет привязки к школе. Ребенок может перевестись из школы в школу. В каждой школе есть свои правила приема в 10 класс. Нужно обязательно на сайтах школ познакомиться с правилами приема», - пояснила начальник управления образования Ирина Гуляева.

С правилами приема можно ознакомиться на сайтах школ.

Тэги: школы, образование
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