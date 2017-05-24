В Вологде из-за возгорания сараев отслоился сайдинг на многоквартирном доме для переселенцев в Прилуках

Накануне ночью в Вологде в районе Прилуки загорелись сараи. От сильного пламени пострадала обшивка многоквартирного жилого дома на улице Строителей, 18а.

Пожар начался в 23.00 во дворе домов 118 и 120 по улице Железнодорожной. Как сообщают ГУ МЧС России по Вологодской области, эти дома были неблагоустроенные (построены в 1976 году), и жители построили для собственных нужд сараи. В 2010 году городская администрация должна былаих снести.

Общая площадь возгорания составила 15 на 20 метров, хозяйственные постройки, расположенные в два ряда, выгорели полностью. В связи с тем, что сайдинговая обшивка дома на Строителей, 18а значительно пострадала, городская администрация теперь обязана сделать ремонт за свой счет.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем не установленных лиц.