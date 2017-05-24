Житель Вологды продавал наркотики в "закладках" в Грязовецком районе

24-летний житель Вологды задержан по подозрению в продаже наркотиков на территории Грязовецкого района, сообщает региональное управление МВД.

В рамках оперативно-розыскной деятельности грязовецкие полицейские обнаружили в окрестностях деревни Палкино сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик н-метилэфедрон в количестве 0,58 грамма. Вскоре правоохранителям удалось установить и подозреваемого в организации «закладки». Им оказался 24-летний житель Вологды.

Молодой человек регулярно ездил в Грязовецкий район, поскольку там работал. Полицейские задержали вологжанина по месту жительства, когда тот возвращался из очередной поездки.

- В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», обстоятельства преступления устанавливаются.