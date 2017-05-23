В Череповце иномарка сбила велосипедиста, ехавшего по "зебре"

23.05.2017 [Происшествия]

В Череповце сегодня днем иномарка сбила велосипедиста. ДТП произошло около 14 часов на улице Архангельской возле дома №17.

- По предварительным данным 26-летний молодой человек, увидев, что включился разрешающий сигнал светофора, начал движение на автомобиле "Датсун" и совершил наезд на 30-летнего  мужчину, заканчивающего пересекать проезжую часть автодороги на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате велосипедист получил ссадины лица и конечностей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, велосипедисты
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