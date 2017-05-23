В Вологде ищут свидетелей ДТП , в результате которого погиб пешеход

23.05.2017 [Происшествия]

В Вологде ищут свидетелей ДТП, которое произошло в минувшую пятницу, 19 мая, на дороге от Вологды к поселку Лоста. Напомним, около пяти часов вечера автомобиль "Фиат Добла"  совершил наезд на мужчину, от полученных травм тот скончался на месте происшествия.

- Просим очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефону в дежурную часть ГИБДД 72-00-82 или по телефонам 76-36-66, 76-34-17, - сообщает региональное управление МВД.

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