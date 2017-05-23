Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы

В Вологде вынесли приговор двум бывшим гендиректорам ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», которых обвиняли в сокрытии денег организации от взыскания по налогам.

Следствием и судом установлено, что в период с 29 апреля 2013 года по 11 августа 2014 Александр Лазарев, в то время руководивший предприятием, зная о долге организации перед государством, проигнорировал обязанность по уплате налогов и сборов. Деньги предприятия переводились напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», при этом возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств организации была исключена.

- В результате контрагенты, минуя счета предприятия, перечислили денежные средства в сумме почти 440 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме чуть менее 17 миллионов рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В 2015 году другой руководитель организации, Илья Соколюк, аналогичным образом исключил возможность взыскания недоимки по налогам в сумме 28 миллионов рублей. Подсудимые вину свою признали полностью.

Приговором суда Александру Лазареву назначено наказание в виде 400 тысяч рублей штрафа, но на основании постановления Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного наказания он освобожден. А вот Соколюку все же придется заплатить 300 тысяч рублей штрафа: его преступление было совершено уже после издания акта об амнистии.

Отметим, что ущерб в виде не полученных государством налогам в бюджет так и не был возмещен. Эта информация передана в прокуратуру.

Напомним, что кроме упомянутых директоров «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», доходы от налогов скрывали еще два руководителя предприятия.