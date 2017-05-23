Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

Ксения Дежнева

Работникам, менявшим сантехнику в рамках программы капитального ремонта на Зосимовской 69 в Вологде, четыре месяца не выплачивали зарплату. Об этом NewsVo рассказали жильцы дома. Сантехнику в их доме поменяли еще в прошлом году, однако не до конца - жители двух квартир не могут договориться между собой и не пускают к себе рабочих, поэтому работы считаются незавершенными. После того, как мы стали разбираться в ситуации, проблема с зарплатой разрешилась, а вот со своими соседями жильцам придется разбираться самим.

Капремонт на Зосимовской, 69 ведется с 2016 года. В здании заменили сантехнику, привели в порядок подъезды, сейчас обновляют фасад здания. Контракт на проведение работ Фонд капремонта Вологодской области заключил с череповецкой фирмой ООО «Связьстрой», а вот рабочие на условиях субподряда каждый раз нанимаются разные.

Капитальный разгром

Со слов жительницы дома, их дом достаточно проблемный – однажды в ее квартире провалился потолок, подвал дома находится в ужасном состоянии, а капитальный ремонт рассчитан до 2027 года. Фасад здания начали делать еще прошлой осенью, но так и забросили – продолжили уже в этом году. Прошлой зимой в квартирах началась замена стояков, после которой в некоторых квартирах рухнула штукатурка, а в туалете у женщины провалился даже унитаз.

- Дыру огромную под трубы просверлили, осталась щель. Я их спрашиваю, кто щель будет убирать? А они мне – заткните тряпками, а мы потом придем и пеной монтажной заделаем. Так ведь и не пришли. Это было 4 декабря 2016 года. Я все записываю. Пришлось мне после этих горе ремонтников самой заново ремонт делать и в туалете, и в ванной», - сетует пенсионерка.

А еще жильцы узнали от рабочих, что тем не платят.

- Но это не самое главное, - говорит женщина. - Ребят жалко, которые работают на доме. Сейчас вот новая бригада пришла на ремонт фасада – вроде ребята трудолюбивые, только по-русски не бельмеса. А в прошлом году замену сантехники делали другие ребята. Рассказали мне, что им до сих пор не заплатили и этим гостям Вологды не заплатят. А раз платить не будут, так они и работать не будут. Опять все встанет мертвым грузом. Что нам жить с лесами этими, которые весь белый свет загородили – капитальный разгром какой-то», - делится с нами своими переживаниями Антонина.

Платят или нет?

Мы связались с директором фонда капитальных ремонтов в Вологодской области Игорем Михельсоном, чтобы узнать, знает ли он о существующей проблеме.

- По заявлению руководителя ОВК строй связь, заработная плата выплачивается еженедельно. На сегодняшний день оплачено порядка 300 000 рублей, - ответил нам Игорь Михельсон.

Уже в телефонном разговоре Игорь Владимирович рассказал, что к этому подрядчику очень пристальное внимание, в ежедневном режиме специалисты фонда и администрации города выходят на объект и контролируют проведение ремонтных работ. В прошлом году подрядчик сорвал сроки, и ему было сделано строгое предупреждение о том, что новый срыв повлечет за собой расторжение контракта и занесение подрядчика в черный список.

Мы решили найти рабочих и пообщаться с ними лично. 22 мая в доме не было ни одного рабочего, продавцы магазинов, расположенных в этом здании, сказали, что и жильцы не видели их с пятницы. С одним из рабочих нам удалось связаться по телефону:

- Наша бригада в прошлом году выполняла замену сантехники в этом доме. Мы заключили договор на условиях субподряда с ООО «Связь строй», но денег за свою работу так и не увидели. Последняя оплата была в январе. Подрядчик говорит, что сделал процентовку, отправил ее в фонд и ждет оплаты. Как только ему оплатят контракт, он рассчитается с нами. А мы ждем, куда деваться. Документы все у нас имеются. Но я думаю, что они и новым рабочим не платят, - рассказал Александр.

Жильцы не пускают рабочих в квартиры

Прокомментировать ситуацию NewsVo попросил руководителя ООО «Связьстрой» Алексея Клевцова. С его слов, оплата труда производится регулярно, и все, что говорят рабочие, - это «наговоры».

- Уже заплатили 200 тысяч рублей плюс 100 тысяч в счет инструментов, которые они взяли для работы, - сказал Клевцов.

Но задолженность по сантехническим работам Алексей Геннадьевич все-таки подтвердил:

- Да, по сантехническим работам у нас частичная задолженность перед рабочими. Но это не наша вина. Не все жильцы дома подписали акты о приемке работ, кроме того, две квартиры 21 и 23 никак не могут договориться между собой и поэтому не пускают к себе рабочих, чтобы произвести замену стояков. Мы с ними уже разговаривали много раз, но все без толку. Поэтому и рабочим из-за недоделанной работы мы не можем заплатить до конца. В фонде об этом знают. - А как же срыв сроков, вам же насчитают пени? - Я знаю, но это не по нашей вине застопорились работы. По факту они до сих пор не приняты и не сделаны. Но я готов лично с вами встретиться с рабочими и решить вопрос по оплате их труда,- ответил Алексей Клевцов.

После разговора с Алексеем Геннадьевичем мы вновь перезвонили рабочим и предложили им «очную ставку» с подрядчиком. Рабочие, конечно же, согласились. Но спустя пару часов журналисту позвонил вежливый мужчина с акцентом жителя страны ближнего зарубежья:

- Оксана, здравствуй. Мнэ твой номэр дал Саша. Я тожэ работал, дэнэг не платят. Я тебя, Оксана, уважаю, нам ужэ позвонили и обэщали завтра заплатить. Спасибо за помощь тэбэ. Я завтра позвоню, если заплатят.

Сегодня мы и в самом деле увидели рабочих, которые продолжали трудиться на фасаде здания Зосимовской, 69. Из разговора с молодым человеком в рабочей форме удалось узнать, что задержки бывают, но накануне заплатили всем. Сказали, теперь каждый день будут платить.

Однако проблема, которую устроили сами жильцы, не пускающие рабочих в квартиры, не решена до сих пор.