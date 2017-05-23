Из-за замерзшего в феврале водопровода в деревне Тарногского района до сих пор нет воды

Этой весной в Тарногском районе жители деревни Сверчковская остались без воды из-за замерзшего водопровода. Местные власти, которые должны были обеспечивать сельчан водой, около месяца на их просьбы не реагировали. Пост об этом был опубликован у нас на сайте в рубрике «БлогоVo».

- Примерно с 25 февраля в д. Сверковской нет воды. ПРИЧИНА? Замерзла система. Люди, в основном пенсионеры сидели больше месяца без воды. На все просьбы, чиновники отмахивались. В последующем в ситуацию вникли просты люди из вне. Подняли вопрос через ЕДДС, МЧС. Чиновники «скрепя зубами» начали подвозить населению техническую воду, даже ответ подготовили. Но память у чиновников короткая, и как только население деревни успокоилось, чиновники тоже забыли, что должны обеспечивать население водой. При чем важно, не только технической, но и питьевой!!!, - писал в соцсети один из жителей Тарногского района.

Администрация района в ответ на обращения местных жителей заявила, что водопровод замерз из-за «человеческого фактора», техническая вода подвозится, а питьевую люди могут приобрести в соседней деревне.

- В д. Сверчковская Заборского поселения действительно произошло замерзание водопровода, причиной тому явился человеческий фактор. В связи с этим «Теплосеть Заборье» обеспечивает подвоз воды для технических нужд, при необходимости жители деревни могут приобрести качественную бутилированную воду в торговых точках деревни Ромашевский погост, - говорится в ответе заместителя главы администрации района.

- Это, что за человеческий фактор такой, из-за которого замерзла система??)) Вам Александр Федорович впору писать Задорнову тексты)) Не потрудитесь поделиться? Пусть население знает, всем наука будет, что не нужно делать, чтобы водопровод не заморозить! - прокомментировал в мае этот ответ в соцсети житель района.

Прокурорская проверка, которая была проведена после публикации в «БлогоVo», показала, что администрация Заборского сельского поселения действительно нарушила права сельчан.