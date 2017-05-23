Экс-начальника областного Госавтодорнадзора приговорили к 4 годам колонии за взятки

23.05.2017 [Общество]

Суд вынес приговор экс-начальнику областного Госавтонадзора Дмитрию Гришанину, которого обвиняли в получении 1,8 млн рублей взяток от своих подчиненных.

Напомним, мужчина, являясь начальником управления государственного автодорожного надзора по Вологодской области, с января 2012 года по июль 2016 года получал от двух подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе.

По данным следователей, он получил по 930 000 рублей от каждого работника. За это мужчина подписывал приказы о премировании, а также о материальном стимулировании двоих работников, при этом часть этих денег передавалась ему в качестве незаконного вознаграждения.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн. рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 2,5 года, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: взятки, коррупция
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