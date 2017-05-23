Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег

23.05.2017 [Общество]

Детский оздоровительный лагерь «Легенда» в деревне Маурино Вологодского района этим летом работать не будет. Для функционирования учреждения необходима серьезная бюджетная поддержка, а средств на это нет.

- В этом году у нас будут работать два оздоровительных лагеря – «Единство» и «Изумруд». В прошлом году была смена в «Легенде», но в этом году мы «Легенду» не стали открывать, потому что требуется достаточно большое количество средств материальных для вложения, но мы вкладываем их в «Единство». Решили, что будем делать качественно сначала один лагерь. Там много делается: например, у нас новый обеденный зал сделан, в финских домиках сделаны запасные выходы, видеонаблюдение. Поэтому открываем все смены в «Единстве», - пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Дальнейшая судьба лагеря «Легенда», по ее словам, не ясна. Сейчас нет уверенности, что он продолжит работу в будущем году.

- Хотелось бы сохранить, конечно. Хорошее место, хороший лагерь. Только денег у нас пока не хватает, - рассказала Ирина Гуляева.

Кроме того, летом не откроется полюбившийся школьникам лагерь «Янтарь Плюс» в Череповецком районе. Как ранее сообщал официальный сайт Череповца, в конце 2016 года «Янтарь Плюс» закрылся из-за проблем с отоплением, долгов перед «Теплоэнергией» и Пенсионным фондом. Кроме того, там нужно отремонтировать электропроводку, реконструировать пути эвакуации и систему пожарной автоматики.

Лагерь «Янтарь» был построен в 1990 году. В 1994 на базе лагеря было создано закрытое акционерное общество, а в 1998-м году учреждена некоммерческая организация — санаторный лагерь круглогодичного действия «Янтарь Плюс». В 2007 году учреждению присвоен статус детского санатория.

Лагерь расположен в сосновом бору, прошлым летом там отдохнули более 3 тысяч детей.

Интересно, что когда мы позвонили в департамент соцзащиты Вологодской области, чтобы уточнить, откроется или нет этим летом «Янтарь Плюс», нам отказались дать ответ и попросили направить письменный запрос. Однако в списке лагерь на сайте департамента соцзащиты, которые будут работать этим летом, этого лагеря нет. В группе лагеря "Янтарь Плюс" в соцсети ВКонтакте также есть объявление, что лагерь летом не откроется:

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Этим летом в Вологде также будут работать 60 лагерей с дневным пребыванием: 38 начнут функционировать на базе школ, 18 - на базе учреждений допобразования, еще 16 – на базе детских садов.

Этой весной управление образования проводило анкетирование, чтобы выяснить, как проводят лето школьники Вологды. Исследование показало, что в лагерях Вологодской области планируют отдохнуть 5 765 детей, в лагерях за пределами области – 815 человек, в лагерях за границей – 180 человек.

- В итоге получается, что в лагерях планируют отдохнуть 6 760 человек, это 19% от всех наших школьников. Большинство ребят будут отдыхать в Вологде, за городом (дача, деревня), кто-то выезжает с родителями за границу, на море, но это пока не такой большой процент, - говорит Ирина Гуляева.

Тэги: дети, лагеря, бюджет, отдых
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