В Усть-Кубинском районе прокуратура нашла нарушения в частном доме для престарелых

23.05.2017 [Общество]

Прокуратура приостановила деятельность частного пансионата ООО «Альтернатива» для пожилых людей в деревне Заднее Усть-Кубинского района. Причина – нарушения санитарных норм, а также требований пожарной безопасности.

- Выявлены факты несоблюдения указанной организацией санитарно-эпидемиологических норм к размещению, устройству, оборудованию, требований пожарной безопасности. При том, что обществом заявлена услуга в форме социального обслуживания на дому, фактически в здании предоставляется услуга в стационарной форме, - сообщает областная прокуратура.

По материалам проверки прокуратура Усть-Кубинского района обратилась в Сокольский районный суд с иском к ООО «Альтернатива», в котором требовала признать указанную деятельность общества в качестве предоставления социальных услуг в форме стационара. Кроме того, ведомство требовало обязать ответчика устранить в здании нарушения санитарно-эпидемиологических требований и приостановить его деятельность до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск прокуратуры, однако компания-ответчик с этим не согласилась и попыталась обжаловать данное решение. Тем не менее, областной суд оставил его в силе.

Как ранее писала газета «Премьер», первый в Вологодской области частный дом для престарелых заработал в деревне Заднее на улице Школьной, 3 в 2010 году, стоимость проживания в нем составлял от 700 рублей в сутки. Учреждение ООО «Ключ жизни» (так оно тогда называлось) за три года работы накопило миллионный долг за электричество, энергетики подали на организацию в суд и выиграли его, однако взять с должника оказалось нечего - и дом, и земельный участок заблаговременно переписали на другое лицо. Как удалось выяснить журналистам, после этого предприятие сменило и адрес прописки, и владельцев, в феврале 2013 года «переехав» в Вологду на улицу Козленскую и «влившись» в некое ООО «Авангард».

Тэги: нарушения, пенсионеры
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