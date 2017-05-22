В Великоустюгском районе 20-летний юноша украл ружье из закрытой машины охотника

22.05.2017 [Происшествия]

Житель Великоустюгского района украл ружье, которое хозяин оставил в машине, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В полицию обратился 57-летний житель Великого Устюга. Мужчина рассказал, что накануне отправился на охоту и по пути решил заехать к своему знакомому в деревню Чернево. Двуствольное охотничье ружье ТОЗ-34 он на время оставил в своем автомобиле «Нива». Утром охотник обнаружил, что транспортное средство было вскрыто, а оружие пропало.

Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний местный житель. Юноша рассказал, что ночью гулял по деревне и искал машины без сигнализации в надежде, что их владельцы могли оставить в салоне что-нибудь ценное.

- Проходя мимо одного из домов, злоумышленник обратил внимание на автомобиль «Нива», через окно которого он увидел охотничье ружье. С помощью подручных средств задержанный вскрыл замок автомашины и проник внутрь. Похищенное имущество он принес домой и спрятал в своей комнате. По словам злоумышленника, оружие он планировал сбыть, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - отмечают в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, владельца оружия привлекут к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Тэги: кража
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