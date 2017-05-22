Как защитить смартфон от вирусов

22.05.2017 [Новости компаний]

Хочу скачать на свой смартфон мобильное приложение банка. Подскажите, безопасно ли это? Каким образом можно защитить свой смартфон?

Отвечает начальник отдела платежных сервисов Вологодского отделения Сбербанка Николай Климов

Мобильные приложения интернет-банков становятся все более популярными. Пользоваться ими можно везде, где есть интернет. Однако при этом стоит помнить о мерах безопасности. Вирусы угрожают не только компьютерам, но и смартфонам. Под видом легального приложения на мобильное устройство может проникнуть троян — программа, с помощью которой злоумышленники получают доступ к данным пользователя, например, логину и паролю от учётной записи в интернет-банке.

Запомните несколько простых правил, которые позволят вам защитить свой смартфон от троянских программ:

1. Скачивайте все приложения (в особенности интернет-банк) только в официальных магазинах, например, в Google Play и App Store. Обязательно читайте отзывы и смотрите на рейтинг. Тот, кто скачивает приложения не в официальных магазинах, может стать жертвой мошенников. Подделки приложений опасны тем, что нередко выглядят так же, как и официальные приложения. Пользователь думает, что беспокоиться не о чем, а в это время важная информация пересылается злоумышленникам. К примеру, вредоносные приложения могут перехватывать SMS с одноразовыми паролями, которые подтверждают вход в личный кабинет интернет-банка или денежные переводы. Поэтому пользуйтесь только приложениями из официальных магазинов.

2. Установите на смартфон антивирус и регулярно запускайте проверку. Если вы решите установить мобильное приложение Сбербанк Онлайн, то имейте в виду, что приложение уже содержит встроенный антивирус, который защитит не только само приложение, но и весь ваш смартфон.    В настоящее время наш банк предлагает мобильное интернет-приложение для владельцев устройств со всеми популярными платформами, скачать которые можно в официальных магазинах или через сайт банка по прямым ссылкам на магазины приложений.

3. Используйте мобильный браузер, который проверяет скачиваемые файлы и предупреждает о вирусах.

Эти несложные правила позволят вам безопасно пользоваться мобильным приложением банка.

 

Тэги: сбербанк
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