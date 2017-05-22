В Череповецком районе сельчане спасли во время пожара двоих мужчин

Накануне около половины восьмого вечера в деревне Шейно Череповецкого района начался пожар.

Инцидент произошел в доме на улице Вологодской, 11. В доме проживал 61-летний мужчина. Соседи заметили дым, который валил из-под крыши дома, и поспешили к соседу. Они попытались войти в дом, но и сени, и хозяйственный двор уже был охвачен огнем. В доме находились двое мужчин, 61-летний хозяин дома и его приятель. Спасти их удалось через окно.

- Хозяин дома госпитализирован в медсанчасть «Северсталь» с ожогами кистей рук и лица 1-2 степени,- сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В тушении пожара принимали участие добровольная пожарная дружина деревни Коротово, которая находится в пяти с половиной километрах от деревни Шейно, и 9 пожарных. Спасатели отмечают, что именно благодаря помощи добровольцев удалось отстоять от огня соседние дома, так как в этот вечер в деревне был сильный ветер.

В результате пожара пристройка и кровля дома уничтожена, здание выгорело изнутри. Со слов соседей, в гостях у мужчины в последнее время часто бывали приятели, с которыми он выпивал.

Причина пожара устанавливается.