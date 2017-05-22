Три автомобиля столкнулись на Северном шоссе в Череповце

«Дэу Нексия», МАЗ и «ГАЗель» столкнулись сегодня днем на Северном шоссе в Череповце, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной версии, 24-летний водитель «Дэу» врезался во встречный МАЗ с полуприцепом, который заканчивал поворот налево. От удара легковое авто отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью».

В результате ДТП водитель «Дэу» был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной правой скульной кости, ушибом грудной клетки, переломами пальцев правой руки.

Обстоятельства аварии устанавливаются.