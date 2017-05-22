В Вологодской областной библиотеке пройдут бесплатные мастер-классы

25 мая в областной библиотеке им. И.В. Бабушкина пройдет праздничная программа, посвященная Общероссийскому дню библиотек.

С 11 часов перед зданием будет работать книжный фримаркет, где можно будет бесплатно взять понравившиеся книги и принести свои.

В полдень все участники акции смогут принять участие в танцевально-книжном флэш-мобе.

На протяжении двух часов, с 12 до 14, в фойе библиотеки пройдут мастер-классы по скрапбукингу, изготовлению эко-сумок и другие. В это же время для всех желающих состоится экскурсия по библиотеке, а самые смелые смогут «поработать» библиотекарем. Также любой участник акции сможет проверить свою технику чтения и почитать на время.

Общероссийский День библиотек стал официальным праздником в России 23 года назад. Дата празднования выбрана не случайно: в этот день более двухсот лет назад была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Согласно установленной традиции в этот день в библиотеках России пройдут дни открытых дверей.

Вход на все мероприятия свободный.