Два микрорайона Вологды на сутки отключат от водоснабжения из-за прорыва водопровода

В Вологде из-за коммунальной аварии без воды останутся микрорайоны Лукьяново и Прилуки. Кроме того, сегодня с 20 часов отключат водоснабжение поселков Аэропорт, Дорожный, Марфино и Майский, сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина – серьезный прорыв водопровода на Белозерском шоссе в районе подстанции «Западная». Из строя вышла труба большого диаметра.

- С 20 часов 22 мая до 20 часов 23 мая будет прекращено водоснабжение в микрорайонах Прилуки, Лукьяново, поселках Аэропорт, Дорожный, Марфино и Майский. В заречной части города давление будет снижено до уровня 1-2 этажей. Также возможно понижение давления воды до уровня 3-х этажей в центре областной столицы, в границах улиц Козлёнская — Советский проспект - Рабочая — Левичева — Яшина, - сообщает пресс-служба городской администрации.

23 мая в течение дня в отключенные районы будут привозить воду в цистернах. Информацию о пунктах и времени подвоза можно уточнить в управляющих компаниях, либо в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала». Телефоны горячей линии: 75-72-15, 75-33-49.

Сейчас сотрудники предприятия «Вологдагорводоканал» ведут подготовительные работы для устранения прорыва, который произошел в связи с износом водопровода.

Адреса отключения водоснабжения с 20.00 22 мая по 20.00 23 мая