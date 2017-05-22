Два микрорайона Вологды на сутки отключат от водоснабжения из-за прорыва водопровода

22.05.2017 [Общество]

В Вологде из-за коммунальной аварии без воды останутся микрорайоны Лукьяново и Прилуки. Кроме того, сегодня с 20 часов  отключат водоснабжение поселков Аэропорт, Дорожный, Марфино и Майский, сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина – серьезный прорыв водопровода на Белозерском шоссе в районе подстанции «Западная». Из строя вышла труба большого диаметра.

- С 20 часов 22 мая до 20 часов 23 мая будет прекращено водоснабжение в микрорайонах Прилуки, Лукьяново, поселках Аэропорт, Дорожный, Марфино и Майский. В заречной части города давление будет снижено до уровня 1-2 этажей. Также возможно понижение давления воды до уровня 3-х этажей в центре областной столицы, в границах улиц Козлёнская — Советский проспект - Рабочая — Левичева — Яшина, - сообщает пресс-служба городской администрации.

23 мая в течение дня в отключенные районы будут привозить воду в цистернах. Информацию о пунктах и времени подвоза можно уточнить в управляющих компаниях, либо в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала». Телефоны горячей линии: 75-72-15, 75-33-49.

Сейчас сотрудники предприятия «Вологдагорводоканал» ведут подготовительные работы для устранения прорыва, который произошел в связи с износом водопровода.

Адреса отключения водоснабжения с 20.00 22 мая по 20.00 23 мая

Тэги: ЖКХ, прорыв трубы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
В Вологде посетитель сауны погиб от удара электрическим током
Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская
Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
Козла, который три дня бродил по улицам Вологды, пристроили в контактный зоопарк
В Вологодском районе сотрудник УФСИН оказался наркоманом
В Вологде полицейские изъяли из оборота 26 тысяч бутылок контрафактной водки
22.05.2017 [Общество]

В Молочном с родителей воспитанников детсада «Родничок» пытались собрать деньги на утепление спальни

853
2
22.05.2017 [Происшествия]

В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»

1615
0
22.05.2017 [Общество]

В Вытегорском районе затопило мост: три деревни оказались отрезаны от внешнего мира

960
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе 20-летний юноша украл ружье из закрытой машины охотника
Как защитить смартфон от вирусов
В Череповецком районе сельчане спасли во время пожара двоих мужчин
Три автомобиля столкнулись на Северном шоссе в Череповце
В Вологодской областной библиотеке пройдут бесплатные мастер-классы
Два микрорайона Вологды на сутки отключат от водоснабжения из-за прорыва водопровода
Около 500 школьников планируют трудоустроить этим летом в Вологде
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

7752
0
22.05.2017 [БлогоVO]

Как снимался сюжет НТВ для программы Итоги недели с Ирадой Зейналовой

1569
0
22.05.2017 [Обзор Прессы]

Кража секретных данных: кто охотится за медицинскими диагнозами россиян

856
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика