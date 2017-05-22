Около 500 школьников планируют трудоустроить этим летом в Вологде

539 подростков планируют трудоустроить этим летом в Вологде. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник городского управления образования Ирина Гуляева.

- В этом году нам поставлен такой показатель по трудоустройству несовершеннолетних – 539 человек, в том году мы трудоустроили 487 человек. За счет средств, которые выделяет муниципалитет, а в этом году выделено 218 тысяч 900 рублей, мы планируем создать 154 рабочих места в 19 учебных заведениях. Школы будут открывать трудовые бригады, - рассказала Ирина Гуляева.

Еще 436 тысяч рублей в форме добровольных пожертвований выделили на эти цели организации и фирмы Вологды. На эти деньги город планирует создать около 180 рабочих мест для подростков. Это также будут трудовые бригады школ, социальных учреждений города, детских домов.

Кроме того, город уже заключил договоры с Вологодским оптико-механическим заводом, комплексом «Изумруд», СХПК «Тепличный», банком «Северный кредит», городской детской поликлиникой. Эти организации готовы принять подростков на работу и платить им зарплату из своих средств, пока речь идет о 133 местах.