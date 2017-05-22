Около 500 школьников планируют трудоустроить этим летом в Вологде

22.05.2017 [Общество]

539 подростков планируют трудоустроить этим летом в Вологде. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник городского управления образования Ирина Гуляева.

- В этом году нам поставлен такой показатель по трудоустройству несовершеннолетних – 539 человек, в том году мы трудоустроили 487 человек. За счет средств, которые выделяет муниципалитет, а в этом году выделено 218 тысяч 900 рублей, мы планируем создать 154 рабочих места в 19 учебных заведениях. Школы будут открывать трудовые бригады, - рассказала Ирина Гуляева.

Еще 436 тысяч рублей в форме добровольных пожертвований выделили на эти цели организации и фирмы Вологды. На эти деньги город планирует создать около 180 рабочих мест для подростков. Это также будут трудовые бригады школ, социальных учреждений города, детских домов.

Кроме того, город уже заключил договоры с Вологодским оптико-механическим заводом, комплексом «Изумруд», СХПК «Тепличный», банком «Северный кредит», городской детской поликлиникой. Эти организации готовы принять подростков на работу и платить им зарплату из своих средств, пока речь идет о 133 местах.

Тэги: трудоустройство, подростки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
В Вологде посетитель сауны погиб от удара электрическим током
Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская
Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
Козла, который три дня бродил по улицам Вологды, пристроили в контактный зоопарк
В Вологодском районе сотрудник УФСИН оказался наркоманом
В Вологде полицейские изъяли из оборота 26 тысяч бутылок контрафактной водки
22.05.2017 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе погиб мужчина, спасавший своих собак из горящего дома

1011
1
19.05.2017 [Происшествия]

Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию

3527
0
21.05.2017 [БлогоVO]

Оптимизация по-вологодски...

3964
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе 20-летний юноша украл ружье из закрытой машины охотника
Как защитить смартфон от вирусов
В Череповецком районе сельчане спасли во время пожара двоих мужчин
Три автомобиля столкнулись на Северном шоссе в Череповце
В Вологодской областной библиотеке пройдут бесплатные мастер-классы
Два микрорайона Вологды на сутки отключат от водоснабжения из-за прорыва водопровода
Около 500 школьников планируют трудоустроить этим летом в Вологде
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

7752
0
22.05.2017 [БлогоVO]

Как снимался сюжет НТВ для программы Итоги недели с Ирадой Зейналовой

1572
0
22.05.2017 [Обзор Прессы]

Кража секретных данных: кто охотится за медицинскими диагнозами россиян

858
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика