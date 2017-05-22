В Усть-Кубинском районе погиб мужчина, спасавший своих собак из горящего дома

22.05.2017 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе при пожаре погиб мужчина, который попытался спасти своих собак. Трагедия произошла в субботу вечером на улице Старая школа, 6 в селе Заднее.

Возвращаясь домой из гостей, хозяева квартиры двухквартирного дома заметили, как из-под "козырька" кровли с их половины валит густой дым. Мужчина поспешил в дом, так как в квартире остались их собаки, но спасти животных ему не удалось. Самого хозяина квартиры обнаружили при тушении пожарные, мужчина был мертв.

Огонь уничтожил обе квартиры площадью 96 квадратных метров. Второй семьи во время возгорания дома не было.

Выяснилось, что двухквартирным домом пользовались две семьи из Вологды в качестве дачи. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность дымохода печи, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Тэги: пожар, гибель человека
Фото областного УМЧС
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