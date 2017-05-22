Банк «Вологжанин» запускает мгновенные денежные переводы в Китай

Мгновенные безадресные переводы в Китай теперь можно отправить в любом офисе банка «Вологжанин». Для отправки денежного перевода физическому лицу достаточно знать только ФИО получателя, при этом получение средств адресатом возможно в следующую минуту после отправления. Указанные переводы осуществляются с помощью системы «Золотая Корона» и имеют некоторые весомые преимущества: выгодные тарифы – 0,7% от суммы перевода, отсутствие комиссии за возврат и изменение получателя перевода, простая процедура отправки и получения.

Более того, отправить денежные средства в Китай могут и юридические лица, банк «Вологжанин» осуществляет переводы со счетов юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам в китайских юанях. Необходимо отметить, что проведение расчетов с китайскими поставщиками в национальной валюте имеет важные преимущества по сравнению с привычными расчетами в долларах и евро. Во-первых, прямые расчеты в юанях позволяют компаниям значительно минимизировать риск блокирования средств. Также немаловажным фактором является и ценовая составляющая. При проведении расчетов, например, в долларах США китайские поставщики закладывают в стоимость курсовую разницу, которая возникает при пересчете долларов в юани. А в случае оформления расчетов в юанях увеличение стоимости товара не происходит.