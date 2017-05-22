Вологжане с ограниченными возможностями здоровья завоевали золото на турнире по футболу в Гродно

22.05.2017 [Спорт]
Вологжане с ограниченными возможностями здоровья завоевали золото на турнире по футболу в Гродно

Вологжане стали победителями Европейского турнира по футболу 7x7 по программе Специальной Олимпиады. Соревнования прошли в белорусском городе Гродно с 15 по 19 мая. В них приняли участие 16 команд - 11 мужских и 5 женских. От России были две мужские команды, из Вологды и Владимира, и женская команда из Омска.

Вологодскую область представляли победители областных соревнований в возрастной категории до 18 лет - команда Вологодской школы №1 для детей с с ограниченными возможностями здоровья. В Белоруссии наша команда в предварительных играх сыграла с командой Дании со счетом 2:0 и Эстонии 0:1, а потом успешно прошла в полуфинал.  В матче за золотые медали вологжане одержали победу со счетом 1:0 над командой из Владимира.

Тэги: Футбол
Фото: спорт-центр35.рф
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