В Вологде двое юношей украли стоящий возле магазина платежный терминал

В Вологде будут судить двух молодых людей, которые украли стоящий возле магазина платежный терминал с 180 тысячами рублей.

Инцидент произошел на улице Ленинградской ночью 9 января этого года. По версии следствия, 18-летний и 17-летний вологжане зашли в магазин, перед входом в который стоял терминал,и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, отсоединили от сети и похитили устройсво. Молодые люди положили терминал в багажник автомобиля, принадлежащего одному из них, и перевезли похищенное за город. Взломав устройство, они достали из него 184 тысячи рублей.

- В ходе следствия у обвиняемых изъята часть денежной суммы. Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении, - сообщае городская прокуратура.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". В данный момент его материалы уже переданы в суд.