Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
Под Вологдой "Фиат Добла" насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Трагедия произошла на автодороге к поселку Лоста сегодня около пяти часов вечера.
- По предварительной версии, женщина за рулем "Фиат Добла", совершила наезд на 58-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
фото областного МВД
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