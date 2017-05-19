Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода

Под Вологдой "Фиат Добла" насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Трагедия произошла на автодороге к поселку Лоста сегодня около пяти часов вечера.

- По предварительной версии, женщина за рулем "Фиат Добла", совершила наезд на 58-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.