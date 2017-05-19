Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода

19.05.2017 [Происшествия]

Под Вологдой "Фиат Добла" насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Трагедия произошла на автодороге к поселку Лоста сегодня около пяти часов вечера.

- По предварительной версии, женщина за рулем "Фиат Добла", совершила наезд на  58-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: сбили насмерть
фото областного МВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения
Экс-руководитель департамента городского хозяйства стал директором УК "Фрязиново" в Вологде
В Вологде посетитель сауны погиб от удара электрическим током
У банкротящегося «Вологдабанка» обнаружили недостачу имущества на сумму около 1 млрд рублей
В Череповецком районе ВАЗ врезался в автобус: водитель автомобиля погиб
В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
Дело экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова, которого обвиняют во взятке 4,5 млн рублей, передано в суд
Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская
19.05.2017 [Происшествия]

Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию

1025
0
19.05.2017 [Происшествия]

В Череповце из окна пятого этажа жилого дома выпал мужчина

770
0
19.05.2017 [Общество]

Курсанты Великоустюгского речного училища отправятся в шлюпочный поход до Сыктывкара

460
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
35 игровых площадок «Города детства» будут работать в Вологде летом
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
У жителя Вологды украли 80 тысяч рублей, отложенные на покупку автомобиля
В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
В Вологде вынесли приговор подросткам, похитившим из магазина шампунь, носки и бритвы
Курсанты Великоустюгского речного училища отправятся в шлюпочный поход до Сыктывкара
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

7285
0
19.05.2017 [БлогоVO]

Обход закона

135
0
17.05.2017 [Обзор Прессы]

"Нерентабельный" ГУЛАГ

2167
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика