35 игровых площадок «Города детства» будут работать в Вологде летом

19.05.2017 [Общество]

Этим летом в Вологде будут работать 35 игровых площадок. Первые 20 откроют в июне. С конца июня их количество станет больше еще на 15.

- Такие сроки связаны с тем, что большинство детей возвращаются в город во второй половине лета,- сообщает пресс-служба городской администрации.

«Город детства» будет работать в первую половину дня. На площадках с ребятами будут заниматься педагоги и вожатые. Со слов организаторов проекта, каждая неделя в «Городе детства» будет тематической. Наработки прошлых лет дополнят новинки: конкурсы и флешмобы, посвященные юбилею Вологды и Году экологии.

Первые площадки проекта откроются в день защиты детей – 1 июня. Их список будет опубликован на сайте городской администрации. 

Тэги: город детства
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