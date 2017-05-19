Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию

Жильцам сгоревших в Никольске домов будет выплачена материальная компенсация, об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- Благодаря никольчанам, которые почти всем городом пришли на спасение людей, которые пострадали при пожаре, удалось спасти домашний скот, удалось спасти технику: мотоциклы, автомобили. В некоторых домах, к сожалению, не удалось спасти личные вещи и документы. Сегодня проводим оперативный штаб, сегодня же приступаем к выдаче утраченных документов. Сегодня я приму решение о выделении по 100 тысяч рублей для приобретения предметов первой необходимости каждому пострадавшему, каждому члену семьи. Открыты пункты временного размещения, люди размещаются у родственников, к вечеру каждый будет учтен, где он будет ночевать, где он будет размещен. Все будут напоены и накормлены, - отметил Олег Кувшинников.

Департамент соцзащиты обалсти также с завтрашнего дня начнёт выдавать по 25 тысяч рублей на семью. Прибывший в райцентр губернатор выразил благодарность сотрудникам спецслужб и никольчанам, которые помогали тушить пожар. Общими усилиями удалось отстоять другие дома.

Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел сегодня утром в Никольске: без крыши над головой остались жители трех многоквартирных домов. Сигнал о возгорании в бане на улице Набережная поступил к огнеборцам сегодня около 10 часов утра. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по хозпостройкам, которые были расположены очень плотно и перекинулся на жилые дома.

- В ходе развития пожара произошел переход огня на жилые дома. Пострадало три многоквартирных дома, в которых было зарегистрировано 66 человек, в том числе 17 детей, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

От огня пострадали двенадцатиквартирный дом на улице Садовой, 41, шестиквартирный дом на улице Набережной, 18 и четырехквартирный на Набережной, 20, погибших и пострадавших нет. В городе созданы три пункта временного проживания для погорельцев, каждый рассчитан на 30 человек. Один из них расположен в гостинице "Юг", второй - в колледже на улице Энергетиков, еще один - в детском оздоровительном лагере имени Яшина в деревне Травино.

На оперативном штабе принято решение о введении ЧС по всему Никольскому району.