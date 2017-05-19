У жителя Вологды украли 80 тысяч рублей, отложенные на покупку автомобиля

19.05.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу 80 тысяч рублей.

В отдел полиции  с заявлением о краже денег  обратился 36-летний мужчина. Данная сумма была им отложена на покупку нового автомобиля. Также вологжанин рассказал, что накануне вечером он находился в гостях в компании приятеля и двух девушек. Полицейские  предположили, что к краже денег может быть причастен кто-то из них.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, оперативники задержали приятеля заявителя. Им оказался ранее судимый 21-летний вологжанин. Молодой человек сознался в краже и рассказал, что воспользовавшись моментом, когда потерпевший отвлекся, он взял из его куртки деньги, о которых заранее не знал. Все 80 тысяч молодой человек потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

 

 

Тэги: кража
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения
Экс-руководитель департамента городского хозяйства стал директором УК "Фрязиново" в Вологде
В Вологде посетитель сауны погиб от удара электрическим током
У банкротящегося «Вологдабанка» обнаружили недостачу имущества на сумму около 1 млрд рублей
В Череповецком районе ВАЗ врезался в автобус: водитель автомобиля погиб
Дело экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова, которого обвиняют во взятке 4,5 млн рублей, передано в суд
В Вологде полицейские изъяли из оборота 26 тысяч бутылок контрафактной водки
В Вологодском районе сотрудник УФСИН оказался наркоманом
18.05.2017 [Общество]

Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская

2310
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У жителя Вологды украли 80 тысяч рублей, отложенные на покупку автомобиля
В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
В Вологде вынесли приговор подросткам, похитившим из магазина шампунь, носки и бритвы
Курсанты Великоустюгского речного училища отправятся в шлюпочный поход до Сыктывкара
В Вологодском районе безработный украл тонну металлолома из вагона грузового поезда
В Череповце из окна пятого этажа жилого дома выпал мужчина
«Читающие автобусы» будут ездить по улицам Вологды 24 мая
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

7207
0
19.05.2017 [БлогоVO]

Фальшивое удостоверение депутата? Доверенность от мертвеца

514
0
17.05.2017 [Обзор Прессы]

"Нерентабельный" ГУЛАГ

2054
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика