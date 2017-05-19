У жителя Вологды украли 80 тысяч рублей, отложенные на покупку автомобиля

В Вологде полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу 80 тысяч рублей.

В отдел полиции с заявлением о краже денег обратился 36-летний мужчина. Данная сумма была им отложена на покупку нового автомобиля. Также вологжанин рассказал, что накануне вечером он находился в гостях в компании приятеля и двух девушек. Полицейские предположили, что к краже денег может быть причастен кто-то из них.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, оперативники задержали приятеля заявителя. Им оказался ранее судимый 21-летний вологжанин. Молодой человек сознался в краже и рассказал, что воспользовавшись моментом, когда потерпевший отвлекся, он взял из его куртки деньги, о которых заранее не знал. Все 80 тысяч молодой человек потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.