В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома

19.05.2017 [Происшествия]
В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома

Крупный пожар произошел сегодня утром в Никольске: без крыши над головой остались жители трех многоквартирных домов.

Сигнал о возгорании в бане на улице Набережная поступил к огнеборцам сегодня около 10 часов утра.

- В ходе развития пожара произошел переход огня на жилые дома. Пострадало три многоквартирных дома, в которых было зарегистрировано 66 человек, в том числе 17 детей, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

От огня пострадали 12-квартирный дом на улице Садовой, 41, шестиквартирный дом на улице Набережной, 18 и четырехквартирный на Набережной, 20, погибших и пострадавших нет. В городе созданы три пункта временного проживания для погорельцев.

В Никольск вылетел губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и выехала оперативная группа во главе с начальником Главного управления МЧС России по Вологодской области Василием Балчуговым.

Тэги: пожар
Фото управления МЧС
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