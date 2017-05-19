В Вологде вынесли приговор подросткам, похитившим из магазина шампунь, носки и бритвы

Вологодский городской суд вынес приговор подросткам, которые залезли в промтоварный магазин на улице Фрязиновского и вынесли оттуда носки, шампунь и кассеты для бритья.

Напомним, один из подсудимых, 15-летний подросток, в августе 2016 года на улице Карла Маркса в Вологде тайно похитил с автомашины «ГАЗ-3309» государственный номерной знак и два аккумулятора. Через несколько дней юноша также снял номера и два аккумулятора с автобуса «ПАТП №1», причинив предприятию ущерб в 19 тысяч рублей. Через месяц, будучи пьян, он угнал на улице Фрязиновской «ВАЗ-21061», после чего похитил из него магнитолу, колесо, автомобильную аптечку и огнетушитель.

Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, подросток вместе с двумя 17-летними приятелями в сентябре 2016 года, приподняв двери-решетки торгового отдела «Звездочка» на улице Фрязиновской, проник в помещение. Юноши похитили из магазина 19 флаконов шампуня, сменные кассеты для бритья и бритвы, 46 пар мужских носков и другой товар, причинив материальный ущерб на сумму 23 тысячи рублей.

При этом один из 17-летних подростков к моменту раскрытия этой кражи уже находился под следствием: вологжанин оказал сопротивление полицейскому, когда его поймали пьяным за рулем. Юноша дважды ударил сотрудника полиции кулаком в область головы. Молодой человек должен был находиться в это время под домашним арестом, однако, нарушил его условия, уйдя из дома.