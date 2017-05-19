Курсанты Великоустюгского речного училища отправятся в шлюпочный поход до Сыктывкара

19.05.2017 [Общество]

Курсанты Великоустюгского речного училища имени адмирала С.Макарова отправятся в шлюпочный поход до Сыктывкара. В этот раз в походе примут участие 70 курсантов-первокурсников.

- Накануне курсанты-первокурсники отправились на шлюпках в Котлас. Там 20 мая они станут участниками праздника на воде «Котласская регата – 2017». Дальше им предстоит добраться под парусами до Сыктывкара. Всего они должны преодолеть путь более чем в 500 километров,- рассказали Newsvo в Великоустюгском речном училище.

Как сообщает сайт областного правительства, в этом году в шлюпочном походе принимают участие 70 курсантов-первокурсников. Он приурочен сразу к нескольким круглым датам: 870-летию Великого Устюга, 100-летию Котласа, а также 25-летию возвращения Санкт-Петербургу его исторического названия. 

Шлюпочные походы в Великоустюгском речном училище стали хорошей традицией. Первый поход состоялся в 1948 году. В нем приняли участие пять курсантов. На четырехвесельном яле они под руководством преподавателя – фронтовика Бонифатия Шемякина, который и выступил инициатором похода, отправились в 700- километровый переход до Архангельска.

Тэги: походы, речники
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