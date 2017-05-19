В Вологодском районе безработный украл тонну металлолома из вагона грузового поезда
19.05.2017 [Происшествия]
Безработный вологжанин украл тонну железнодорожных деталей из вагона грузового поезда, стоявшего на станции Кущуба. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.
- В вагоне находились старые детали верхнего строения ж/д пути, накладки, разные болты, шурупы, они идут уже как металлолом, - рассказала Newsvo старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола.
По версии следствия, 35-летний мужчина за один раз вывез похищенное имущество на принадлежащем ему автомобиле, а затем сдал в пункт приема лома черных металлов. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», кроме того, правоохранители проверяют вологжанина на причастность к аналогичным преступлениям