В Вологодском районе безработный украл тонну металлолома из вагона грузового поезда

19.05.2017 [Происшествия]

Безработный вологжанин украл тонну железнодорожных деталей из вагона грузового поезда, стоявшего на станции Кущуба. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

- В вагоне находились старые детали верхнего строения ж/д пути, накладки, разные болты, шурупы, они идут уже как металлолом, - рассказала Newsvo старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола.

По версии следствия, 35-летний мужчина за один раз вывез похищенное имущество на принадлежащем ему автомобиле, а затем сдал в пункт приема лома черных металлов. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», кроме того, правоохранители проверяют вологжанина на причастность к аналогичным преступлениям

Тэги: кража, металлолом
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