В Череповце из окна пятого этажа жилого дома выпал мужчина

19.05.2017 [Происшествия]

В Череповце на улице Металлургов из окна пятого этажа выпал мужчина. Пострадавший в реанимации.

Инцидент произошел накануне около девяти часов вечера в доме №29 по улице Металлургов. Падение мужчины увидел очевидец и сообщил в единую диспетчерскую службу.

33 летний пострадавший в состоянии комы был доставлен в областную больницу №2.

- У него множественные переломы и повреждения внутренних органов, очень тяжелая черепно-мозговая травма. Ему оказана вся необходимая помощь, сделана сложная операция. Сейчас он находится в реанимации на интенсивной терапии. Мужчина в коме. Врачи борются за жизнь больного. Прогнозов мы пока никаких не делаем, так как состояние очень тяжелое, сомнительно,- рассказал сайту мэрии Череповца главный врач областной больницы №2 Андрей Пулин.

У пострадавшего взяли анализ крови на наличие алкоголя. Результаты пока неизвестны.

По факту падения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

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