«Читающие автобусы» будут ездить по улицам Вологды 24 мая

Акция «Читающий автобус» пройдет в Вологде 24 мая. В этот день салоны автобусов украсят информационные баннеры. Они расскажут пассажирам о вологодских писателях и поэтах, которые в этом году отмечают свой юбилейный день рождения. Среди них: Ольга Фокина, Василий Белов, Игорь Северянин, Константин Батюшков, Варлам Шаламов.

В промежуток с 11 до 13:00 на маршрутах общественного транспорта «ПАТП-1»будут «работать» сотрудники библиотек и студенты-филологи.

- Пассажиры смогут узнать интересные факты о вологодских литераторах, о памятных местах, связанных с ними, а главное – услышать стихи поэтов и получить на память «литературную закладку,- рассказывают организаторы.

Кроме того, вологжанам предлагают поучаствовать в фото-квесте. Для этого необходимо найти все четыре баннера с поэтами-юбилярами и выложить их фото в группе Централизованной библиотечной ситсемы Вологды. Пользователи, справившиеся с этим заданием, примут участие в розыгрыше подарка от ЦБС Вологды.

Акция приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.