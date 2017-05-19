В Вологде велосипедный вор переоделся в куртку брата, чтобы отвести от себя подозрения

19.05.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипеда, сообщает областное УМВД.

В полицию обратился 38-летний мужчина и рассказал о краже велосипеда, который он хранил в подсобной комнате подъезда. Злоумышленник взломал замок и проник в помещение. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Просмотрев видео с камеры наблюдения, установленной в подъезде, правоохранители увидели, как неизвестный человек выходит из подъезда с похищенным велосипедом. Его личность удалось установить, им оказался 37-летний вологжанин.

Мужчина признался, что, находясь в гостях у брата, решил украсть велосипед. Он переоделся в верхнюю одежду родственника, чтобы отвести от себя подозрения. Похищенный велосипед он продал прохожему на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие.

 

Тэги: кража велосипедов
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