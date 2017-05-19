Вологодский Росреестр с начала года оштрафовал жителей области на 1,8 млн рублей

19.05.2017 [Общество]

225 штрафов за нарушения земельного законодательства на общую сумму около 1,8 млн рублей выписало в этом году жителям Вологодской области региональное управление Росреестра.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, с января по апрель было выявлено 387 таких нарушений. Чаще всего Росреестр штрафует вологжан за самовольное занятие земельных участков. Среди «популярных» нарушений также нецелевое использование земельного участка и неиспользование земельного участка. В указанный период также было выявлено 37 случаев неисполнения предписания госинспектора и 17 случаев уклонения от исполнения административного наказания.

Общая сумма наложенных с января по апрель штрафов составила 1 млн 787 тыс рублей. Эти деньги поступят в бюджеты городов и районов области.

Тэги: Росреестр, нарушения, земельные участки
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