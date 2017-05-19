В Верховажском районе две женщины вынесли с чужой дачи бензопилу и шуруповерт

19.05.2017 [Происшествия]

В Верховажском районе «гастролеры» из Архангельской области украли электроинструмент из дачного дома, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Владелец дачного дома в деревне Ивановская обратился в полицию с заявлением о пропаже бензопилы и шуруповерта. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались две жительницы Архангельской области – 26-летняя девушка и ее 49-летняя родственница. Полицейские задержали женщин, когда они возвращались домой.

- В беседе с полицейскими злоумышленницы сознались в содеянном и рассказали, что намеренно приехали в Вологодскую область с целью кражи ценного имущества из дачных домов. В вечернее время родственницы заехали в д. Ивановская и проникли в дачный дом. По словам задержанных, они вынесли из помещения строительные инструменты, после чего продали имущество неизвестным за 5 тысяч рублей, а потом направились обратно в Архангельскую область, - отмечают в пресс-службе УМВД.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность женщин к другим аналогичным преступлениям.

Тэги: кража, дачные воры
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