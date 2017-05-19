Выставки галереи «Красный мост» в Вологде с 25 июня станут бесплатными для посетителей

19.05.2017 [Культура]

Посещение всех выставок галереи «Красный мост» в Вологде с 25 июня станет бесплатным. По словам руководства организации, это подарок всем вологжанам к 870-летию города.

- Нам хочется, чтобы как можно больше жителей нашего города приобщались к современному искусству. Мы считаем, что это очень важно для развития внутреннего мира человека, для воспитания духовной культуры, свободы, – отметила директор, основатель галереи «Красный мост» Нинель Комина.

«Красный Мост» как некоммерческий проект был основан в Вологде в 2003 году. Собрание галереи знакомит с произведениями художников разных поколений. Среди авторов и участников проектов галереи можно выделить художников, чьё творчество опирается на традиции русской реалистической школы, андеграунда 60-х – 70-х годов, петербургского символизма 70-х – начала 80-х годов прошлого века и новейших течений рубежа ХХ и ХХI веков, сообщает сайт «Красного моста».

Тэги: Красный мост, картинная галерея
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