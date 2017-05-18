Козла, который три дня бродил по улицам Вологды, пристроили в контактный зоопарк

Козла, который три дня бродил по улицам Вологды и за это время стал "звездой" соцсетей, пристроили в контактный зоопарк. Хозяева животного так и не объявились.



Вечером 15 мая вологжанин Алексей Гераскин опубликовал пост в соцсети, в котором просил неравнодушных помочь козлу, который, по всей видимости, потерялся и прибился к дому №26а на улице Возрождения. Необходимо было поймать испуганное животное и найти ему передержку до тех пор, пока не найдутся хозяева.

Предоставить дом животному готовы были в одной из зоогостиниц Вологды, и за козлом даже выехали волонтеры общества защиты животных «Велес», но поймать его у них не получилось.

Необычный для городских улиц обитатель быстро набрал популярность в соцсети. Люди делились фотографиями и своими впечатлениями о рогатом. Одни переживали о безопасности животного, другие – о своей безопасности. Накануне вечером необычный «покупатель» забежал в торговый павильон на улице Ленинградской и забрался на холодильную камеру.

- У подруги в магазине 1,5 часа на холодильниках выстоял козлик. Не подпускал к себе, хотели покормить, не навредничал, ничего не сломал,- рассказала в соцсети вологжанка Ольга Нерадовская.

Продавцы вызвали полицейских, но к тому моменту, как они приехали, козел из магазина убежал. Практически сразу после этого в полицию позвонили жители дома по улице Ленинградская, 77 и сообщили, что козел гуляет у них.

Полицейские поймали животное и передали его участковому на «хранение», а позднее по просьбе правоохранителей за козлом приехал сотрудник контактного зоопарка на Окружном шоссе. Чтобы напуганное животное можно было безопасно транспортировать к новому месту жительства, ему пришлось вколоть препарат, после чего козел уснул.

- Животное находится в стрессе. И, как минимум, неделю будет в таком состоянии. Поел, попил, сейчас спит, набирается сил. У нас в зоопарке есть козел, коза и еще одна коза, у которой недавно появились козлята. Все они англо-нубийской породы. Этот – «двортерьер». Попозже познакомим его со своими собратьями, пока нельзя. Ему нужно отойти от шока,- рассказали Newsvo в контактном зоопарке.

Так «звезда» соцсети обрела новый дом. Отметим, что хозяева козла так и не объявились.