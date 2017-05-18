Череповчане привезли семь медалей с турнира по боксу

4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль завоевали боксеры из Череповца на IV Открытом турнире города Боровичи, посвященном памяти С.А. Иванова и О. В. Кузнецова, погибших при исполнении воинского долга.

Победителями в различных категория стали Иван Сидченко, Егор Кофтунович, а также Савелий Скурлядкин и Абдураким Булбулов, который на этих соревнованиях завоевал две медали - золото в весовой категории до 60 кг и бронзу в категории до 69 кг.

Всего в соревнованиях приняло 99 участников из шести регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.