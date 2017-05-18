Череповчане привезли семь медалей с турнира по боксу

18.05.2017 [Спорт]

4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль завоевали боксеры из Череповца на IV Открытом турнире города Боровичи, посвященном памяти С.А. Иванова и О. В. Кузнецова, погибших при исполнении воинского долга.

Победителями в различных категория стали Иван Сидченко, Егор Кофтунович, а также Савелий Скурлядкин и Абдураким Булбулов, который на этих соревнованиях завоевал две медали - золото в весовой категории до 60 кг и бронзу в категории до 69 кг.

Всего в соревнованиях приняло 99 участников из шести регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Тэги: бокс
Фото: спорт-центр35.рф
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
В Вологде по утрам начал ездить дополнительный троллейбус до вокзала
В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
Экс-руководитель департамента городского хозяйства стал директором УК "Фрязиново" в Вологде
В Вологде посетитель сауны погиб от удара электрическим током
У банкротящегося «Вологдабанка» обнаружили недостачу имущества на сумму около 1 млрд рублей
В Череповецком районе ВАЗ врезался в автобус: водитель автомобиля погиб
Дело экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова, которого обвиняют во взятке 4,5 млн рублей, передано в суд
В Вологде полицейские изъяли из оборота 26 тысяч бутылок контрафактной водки
05.05.2017 [Общество]

По бездорожью за справкой об инвалидности

3171
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Козла, который три дня бродил по улицам Вологды, пристроили в контактный зоопарк
Череповчане привезли семь медалей с турнира по боксу
Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над соперниками из Твери
В домах жителей Нюксеницы из кранов течет вода коричневого цвета
Центр культуры в Кириллове теперь обещают открыть в июле 2017 года
В Вытегорском районе по требованию прокуратуры построили новый мост к деревням Рюмино и Якшино
В Вологде бесплатно покажут фильм про городничего из Устюжны, ставшего прототипом героя "Ревизора"
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

7053
0
18.05.2017 [БлогоVO]

По скатной крыше высотного здания бегают и прыгают подростки

226
0
17.05.2017 [Обзор Прессы]

"Нерентабельный" ГУЛАГ

1695
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика