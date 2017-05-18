Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над соперниками из Твери

18.05.2017 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец» с победы стартовал в Первенстве МФФ «Золотое кольцо». В матче первого тура череповчане одержали волевую победу над командой «Волга 1908» из Твери.

Матч прошел накануне на стадионе «Металлург», счёт открыли гости, во втором тайме гол забил вышедший на замену Виноградов. На 81-й минуте гости нарушили правила, защитник «Волги 1908» играл рукой в свой штрафной. Победу череповчанам принес гол Максима Мешалкина, игра завершилась со счетом 2:1.

Следующий матч череповчане проведут 31 мая, ФК «Череповец» примет ярославский «Шинник М».
 

Тэги: Футбол
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
В Вологде по утрам начал ездить дополнительный троллейбус до вокзала
В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
Экс-руководитель департамента городского хозяйства стал директором УК "Фрязиново" в Вологде
В Вологде посетитель сауны погиб от удара электрическим током
У банкротящегося «Вологдабанка» обнаружили недостачу имущества на сумму около 1 млрд рублей
В Череповецком районе ВАЗ врезался в автобус: водитель автомобиля погиб
Дело экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова, которого обвиняют во взятке 4,5 млн рублей, передано в суд
В Вологде полицейские изъяли из оборота 26 тысяч бутылок контрафактной водки
18.05.2017 [Общество]

Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская

1162
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Козла, который три дня бродил по улицам Вологды, пристроили в контактный зоопарк
Череповчане привезли семь медалей с турнира по боксу
Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над соперниками из Твери
В домах жителей Нюксеницы из кранов течет вода коричневого цвета
Центр культуры в Кириллове теперь обещают открыть в июле 2017 года
В Вытегорском районе по требованию прокуратуры построили новый мост к деревням Рюмино и Якшино
В Вологде бесплатно покажут фильм про городничего из Устюжны, ставшего прототипом героя "Ревизора"
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

7053
0
18.05.2017 [БлогоVO]

По скатной крыше высотного здания бегают и прыгают подростки

227
0
17.05.2017 [Обзор Прессы]

"Нерентабельный" ГУЛАГ

1695
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика