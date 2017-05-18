Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над соперниками из Твери

Футбольный клуб «Череповец» с победы стартовал в Первенстве МФФ «Золотое кольцо». В матче первого тура череповчане одержали волевую победу над командой «Волга 1908» из Твери.



Матч прошел накануне на стадионе «Металлург», счёт открыли гости, во втором тайме гол забил вышедший на замену Виноградов. На 81-й минуте гости нарушили правила, защитник «Волги 1908» играл рукой в свой штрафной. Победу череповчанам принес гол Максима Мешалкина, игра завершилась со счетом 2:1.



Следующий матч череповчане проведут 31 мая, ФК «Череповец» примет ярославский «Шинник М».

