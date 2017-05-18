В домах жителей Нюксеницы из кранов течет вода коричневого цвета

Вот уже несколько лет жители благоустроенных домов в Нюксенице не употребляют в пищу воду, которая поступает в квартиры из водопровода. Многочисленные жалобы в фирму, осуществляющую водоснабжение, в администрацию Нюксенского района и другие структуры остаются безрезультатными.

«На горячую смотреть страшно»

Поселок Нюксеница делится на два сектора, первый – частный, там люди пользуются скважинами и колодцами, второй – это полностью благоустроенное жилье. Водоснабжение во втором секторе осуществляет предприятие Северный филиал ООО «Газпромэнерго». Ранее водоснабжением занималась компрессорная станция – 15 и, со слов жителей, проблем с качеством воды не было. Но после передачи полномочий другой компании ситуация резко изменилась в худшую сторону.

Вот что нам рассказал житель поселка Сергей Лобанов:

- Водоснабжение у нас осуществляет предприятие «Газпромэнерго». Как я знаю, такого качества вода подается жителям уже на протяжении 8-9 лет. Мы как заехали в этот дом, ни разу чистой воды не видели. Бывает, периодами течет из крана менее грязная вода, но чаще всего темно-коричневая. Обращаемся с жалобами к ним, но ответ всегда один и тот же – промываем. С холодной водой еще терпимо, а вот на горячую смотреть страшно. Когда отстаиваем воду, на дне большой осадок, похожий на железо, а если ее вскипятить, вода становится красной, а сверху образуется пленка.

Несмотря на ужасное качество воды, с людей исправно продолжают брать деньги за водоснабжение, причем тарифы высокие:

-За апрель месяц мы заплатили по 104, 39 рубля за куб, израсходовали 3 куба горячей воды и 5 кубов холодной. Вода у нас у всех по счетчику. Воду для питья и приготовления пищи приходится брать с родника, моемся в бане. Практически все так делают. Пробовали ставить фильтр, но его не хватает больше чем на месяц – засоряется. Говорят, с водоочистной станции вода идет чистая, а уже на подходе к домам, проходя по старым трубам, доходит до жителей такая грязная, - поясняет Сергей Станиславович.

«Имеют право не платить»

В администрации Нюксенского района о проблеме знают.

- Предприятие Северный филиал ООО «Газпром энерго» не находится в подчинении у администрации района. О проблеме мы знаем и пытаемся ее решить. Недавно специалисты района были на ТЭК в Вологде, итогом совещания стало письмо в адрес руководства предприятия в Москве за подписью заместителя губернатора Виталия Тушинова. Ответа пока мы не получили. «Газпром энерго» неоднократно проводят промывку труб, но лучше не становится. Я работаю недавно в должности главы и когда в последний раз была замена труб, сказать не могу. По закону жители имеют право вообще не платить за такую воду и даже вернуть уже заплаченные за нее деньги, но ее непригодность должна быть доказана и официально подтверждена документами, - рассказал глава администрации Нюксенского района Алексей Кочкин.

Но жителям от поездок в область и размышлений местной администрации легче не становится. Люди отчаялись.

- Начнем с того, что у нас цены на воду на порядок выше, чем в других районах. Мы заселились по этому адресу в 2009 году и с тех пор хорошей воды не видели ни разу. Бывали моменты, когда она более или менее чистая текла, но это 30% за все время проживания. Жалуемся в «Газпромэнерго» постоянно – периодически чистят, но толку мало. Мы не имеем возможности ни помыть посуду, ни помыться, не говоря уже о том, чтобы пить эту воду. Пользуемся постоянно фильтром, мыться ходим в баню. Мы однажды собирали подписи, проводили в Тотьме экспертизу и доказали, что вода непригодна к употреблению. Но за этим не последовало никаких изменений. Люди устали с этим бороться и принимают уже как должное – ставят нагреватели на холодную воду, так как горячей пользоваться совсем нельзя, - рассказывает местный житель Эдуард Теребов.

- Писали в газеты, и круглые столы собирали, и жалобы в головную организацию посылали и все ноль! Они все руками разводят! У нас всего одна организация, которая занимается данной услугой, конкуренции нет, а они и рады... такое складывается впечатление, - говорят жители.

«Каждый тянет одеяло на себя»

За комментариями мы обратились к руководству Северного филиала ООО «Газпром энерго», которого люди считают главным виновником ситуации.

- В соответствии с нашими структурно-организационными вопросами эксплуатацию водоснабжения организует головная компания в Ухте. Я не компетентен давать какие-либо комментарии. Могу сказать лишь, что очередная промывка состоится у нас 19 мая. Что можем, мы делаем, к сожалению, этого не достаточно. Ведь ответственность за происходящее лежит не только на нас одних. Есть трубы внутри - домовые инженерные, которые обязана обслуживать управляющая компания, а есть внутриквартальные сети, которые должны содержать мы и администрация в том числе. При решении такого рода проблем мы зачастую не находим взаимопонимания со всеми сторонами. Каждый тянет одеяло на себя. К примеру, местная власть могла бы ездить вместе с нами в РЭК и совместно отстаивать позиции. Мы и так уже два месяца не берем плату с жителей за горячую воду, так как качество ее оставляет желать лучшего. Кроме того, мы постоянно проводим мероприятия, которые согласованы с главным врачом управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах Светланой Ярославцевой, - поясняет Владимир Иванов, начальник службы энерготепловодоснабжения Северного филиала ООО «Газпромэнерго».

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