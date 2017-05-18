Центр культуры в Кириллове теперь обещают открыть в июле 2017 года

18.05.2017 [Общество]

Центр культуры в Кириллове, который должны были сдать в декабре 2016 года, теперь планируют открыть 1 июля 2017 года, сообщает сайт областного правительства.

Во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский отметил  республики Башкортостан, Карелия, Карачаево-Черкесия, Смоленскую и Вологодскую области  как регионы, где были сорваны сроки строительства объектов, возводимых в рамках федеральной программы создания центров культурного развития в малых городах. По его словам, соглашение о предоставлении субсидий требовало, чтобы Центры развития культуры были введены в эксплуатацию еще в 2016 году.

Замгубернатора Олег Васильев в ответ на это возразил, что таких обязательств у области не было:

- Вологодская область не сдала объект в эксплуатацию – это факт. Но отличие нашего субъекта от других, названных в списке, в том, что мы не имели обязательств сдать Центр культурного  развития до 31 декабря 2016 года. У нас подписано соглашение с Министерством культуры и действует оно до 1 июля 2017 года, – прокомментировал заместитель губернатора Олег Васильев. - Не буду скрывать, что объект проблемный. К сожалению, у нас оказался недобросовестный подрядчик, поэтому нам пришлось провести новый конкурс и выбрать новую компанию. На это ушло время.  Сейчас на объекте активно ведутся работы. 1 июля 2017 года мы все свои обязательства выполним.

Как сообщал ранее сайт областного правительства, в сентябре 2016 года районная администрация заключила контракт с подрядной организацией, которая должна была построить культурный центр «под ключ» до 1 декабря 2016 года. Однако из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации застройщик допустил отставание в сроках.

Олег Кувшинников посетил «проблемную» стройку в сентябре прошлого года. Он жестко раскритиковал руководство Кириллова и подрядчиков за срыв сроков строительства и потребовал от рабочих сдать объект до 1 декабря.

- Такая работа меня крайне не устраивает. Это единственный пусковой объект 2016 года на территории Вологодской области, который финансирует Министерство культуры. К 1 декабря здесь все должно быть готово, в том числе установлено все необходимое оборудование. Мы не должны подвести ни федеральный центр, ни жителей. Работайте круглосуточно без выходных в две смены, иначе я найду другие меры воздействия! - заявил тогда губернатор.

Кроме того, Олег Кувшинников обязал главу района ежедневно лично посещать объект и контролировать ход строительства:

- Приезжайте сюда утром и вечером, как на работу. Каждую неделю требую предоставлять мне отчет. 1 декабря мы должны перерезать ленточку, - добавил глава региона.

Как заявлялось ранее, затраты на объект составили 73 миллиона рублей. Половина этой суммы – федеральные деньги, 40 и 10 процентов соответственно – финансирование из областного и местного бюджетов. Ранее ФАС отменяла аукцион на строительство из-за необоснованных трат бюджета: в итоге цена была снижена с 97 миллионов до 73.

Строительство ведется вблизи стен древнего монастыря. В соответствии с типовым проектом Минкульта, центр будет состоять из многофункционального зала с трансформируемым подиумом для проведения развлекательных мероприятий, а также танцпола, стационарного подиума.

 

Тэги: Строительство, культура
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