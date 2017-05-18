В Вытегорском районе по требованию прокуратуры построили новый мост к деревням Рюмино и Якшино

18.05.2017 [Общество]

В Вытегорском районе прокуратура через суд обязала местную администрацию построить новый мост через протоку между Павшинским и Ковжским озером.

Предыдущий мост, связывающий деревни Якшино и  Рюмино с федеральной трассой «Вологда-Медвежьегорск», сгнил и разрушился. Так, например, на нем частично отсутствовали перила, были значительные повреждения проезжей части, дощатый настил развалился, сгнили опорные конструкцие моста. Но строить новый власти не спешили.

- В связи с длительным непринятием мер по обеспечению безопасной эксплуатации мостового сооружения, в целях защиты прав граждан прокуратурой в Вытегорский районный суд было направлено исковое заявление с требованием обязать органы местного самоуправления произвести ремонт моста, - сообщает областная прокуратура.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и в мае этого года администрация построила новый мост.

Тэги: мосты
Фото областной прокуратуры
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