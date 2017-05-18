В Вологде бесплатно покажут фильм про городничего из Устюжны, ставшего прототипом героя "Ревизора"

18.05.2017 [Культура]

В Вологде к Дню славянской письменности и культуры покажут три документальных фильма. Картины «Воззрение на святую Троицу», «Контантин Батюшков» и «Место действия «Ревизора» можно посмотреть 24 мая в кинозале «1000&1 фильм»

«Воззрение на святую Троицу» познакомит зрителя с творчеством Андрея Рублева. Вторая документальная лента расскажет о жизни вологодского поэта Константина Батюшкова. Документальный фильм «Место действия «Ревизора» познакомит зрителей с городничим Устюжны И.А. Макшеевым, который стал прототипом гоголевского городничего.

Фильмы можно будет посмотреть всем желающим бесплатно. Показ приурочен к Дню славянской письменности и культуры.

Кинотеатр  «1000&1 Фильм» находится на улице Гагарина, 6а. Время сеансов 10:00, 16:00, 18:00.

Тэги: кино, Батюшков
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