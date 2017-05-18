На Белом озере полиция задержала браконьера, ловившего судака во время нереста

В Белозерском районе полиция задержала 43-летнего браконьера, который незаконно ловил судака во время нереста. Из шести изъятых у мужчины рыбин пять оказались с икрой.

Как рассказала Newsvo старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола, рыбака задержали в километре от устья реки Маэкса. У мужчины было обнаружено незаконное орудие лова – ставные жаберные сети. Сумма причиненного действиями браконьера ущерба составила 2750 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».