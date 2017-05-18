В Шекснинском районе на голову вора упали иконы, и он забрал их с собой вместе с награбленным

18.05.2017 [Происшествия]

В Шекснинском районе вор вынес из частного дома электроплитку, теплую одежду, еду и старинные иконы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К шекснинским полицейским обратился местный житель и рассказал, что в деревне Чернеево у его пожилой родственницы были похищены электроприборы, личное имущество и предметы старины. Правоохранители выехали на место, осмотрели дом и поговорили с соседями.  Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 64-летний мужчина. В доме задержанного была обнаружена часть похищенного имущества, в том числе и иконы.

Подозреваемый сознался в краже и рассказал, что проник внутрь дома, в котором давно не появлялась хозяйка, с помощью подручных средств.

- Также подозреваемый пояснил, что, сложив в мешок электрическую плитку, теплую одежду, еду и бытовые вещи, он направился к выходу, но на голову ему упали иконы. Тогда злоумышленник решил забрать и их с целью дальнейшей продажи, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские изъяли похищенное, а иконы направили на искусствоведческую экспертизу. Результаты исследования подтвердили историческую ценность похищенных предметов. Примерная стоимость икон могла составлять порядка 63 тысяч рублей. Имущество полицейские вернули законному владельцу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением

Тэги: кража, курьезы
Фото областного УМВД
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