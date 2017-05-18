Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская
Вологжане возмущаются, что после изменения режима работы светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская на дороге появились огомные пробки.
Теперь для пешеходов там горит отдельный сигнал. Первыми в течение 24 секунд едут те машины, кому нужно на мост или повернуть направо/налево с Предтеченской на Зосимовскую. Далее на полминуты включается встречное направление, по Предтеченской автомобили едут во всех направлениях. Следующий режим включается на 25 секунд, в это время едут те, кто двигается по Зосимовской во всех направлениях.
Завершает режим работы светофора «зеленый» для пешеходов, который горит 15 секунд.
Ранее светофор работал таким образом, что когда пешеходы переходили Предтеченскую переходили пешеходы, машины в это время поворачивали на мост.
Вологжане нововведению не рады. О появившихся проблемах они пишут в соцсети (ред.- орфография и пунктуация авторов сохранены):
- Добрый день, уже не выносимо, 4-ый день транспортный коллапс на ул. Северной. Пробка от перекрестка улиц Зосимовской и Предтеченской до Карла маркса в несколько километров, как сменили работу светофора. Ни кто не может дать полноценный ответ по решению этой проблемы.
- Поддерживаю!!! Пробка с моста до апельсина. Раньше такого не было, причина в светофоре! Верните, как было!
- Дикие пробки в обе стороны с моста 800 летия и обратно, вот уже 2 дня подряд! Причём даже в то время когда раньше не было!!!!!)
- Верните все обратно. Каждый день вожу ребёнка (инвалида) в школу. Все успевала за 40 минут туда и обратно (в район). Сегодня простояла почти час в одну сторону. А у меня ещё двое детей и всех надо развести. Встаем и так в 6 утра. Верните работу светофора на старый режим.
- Это правда.кошмар.бедные люди.сейчас проехала эту вереницу.
- Сегодня 25мин.от Карла Маркса до въезда на мост.
- Как только поменяли цикл светофора на перекрестке Зосимовская-Предтеченская, пробки теперь образуются от Острова и до конца моста!!! Выехать с заречья теперь как с Колымы!!! Срочно нужно куда-то обращаться!!! или ходить пешком...
- Походу надо коллективную жалобу писать. Издеваются над людьми и не видят. Теперь из заречья пробка стала постоянной и увеличилась в три раза. Раньше была в час п ик утром и вечером, но и то при этом это было приемлимо, 10 минут и все мост проехали, а теперь? Возвращайте обратно режим работы. Не издевайтесь над людьми
- вчера сам был в шоке, когда пришлось доехать до Апельсина. в 10 утра встречная пробка была аккурат до него. Раньше такого не было...
- там и правда пробка теперь весь день в сторону центра, а не только в часы пик.
- Пробка второй день на мосту .... молодцы все для людей.