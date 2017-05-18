Жители Вологды жалуются на пробки из-за изменения режима светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская

Вологжане возмущаются, что после изменения режима работы светофора на перекрестке Предтеченская-Зосимовская на дороге появились огомные пробки.

Теперь для пешеходов там горит отдельный сигнал. Первыми в течение 24 секунд едут те машины, кому нужно на мост или повернуть направо/налево с Предтеченской на Зосимовскую. Далее на полминуты включается встречное направление, по Предтеченской автомобили едут во всех направлениях. Следующий режим включается на 25 секунд, в это время едут те, кто двигается по Зосимовской во всех направлениях.

Завершает режим работы светофора «зеленый» для пешеходов, который горит 15 секунд.

Ранее светофор работал таким образом, что когда пешеходы переходили Предтеченскую переходили пешеходы, машины в это время поворачивали на мост.

Вологжане нововведению не рады. О появившихся проблемах они пишут в соцсети (ред.- орфография и пунктуация авторов сохранены):