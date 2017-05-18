В Кирилловском районе в бывшем здании школы открыли центр для ветеранов и инвалидов

В деревне Коварзино Кирилловского района в бывшем здании школы открыли стационарное отделение центра социального обслуживания населения. В нем планируется разместить 40 ветеранов и инвалидов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Открытие стационарного отделения – это знаковое событие не только для Кирилловского района, но и для области. Ранее здесь располагалась школа. Пустующее здание было решено подготовить под стационарное отделение. По поручению губернатора области на данные цели был выделен 21,1 млн. рублей, - рассказал на открытии замгубернатора Вологодской области Олег Васильев. - Подрядчик очень качественно выполнил работу в очень непростых условиях. Хотелось бы отметить позицию и коллектива школы, и местного населения. Люди выходили на субботники, коллектив школы помогал убирать мусор и красить стены будущего на тот момент учреждения социальной защиты. Это не первый, но более масштабный опыт перепрофилирования учреждения социальной сферы, это реальное подтверждение грамотного управленческого решения на всех уровнях.

Как удалось выяснить Newsvo, здание освободилось после того, как Коварзинскую начальную школу-детский сад присоединили к школе в селе Ферапонтово. Учеников теперь возят на уроки туда.

Сейчас кирпичное здание реконструировано для организации деятельности по стационарному социальному обслуживанию: здесь создали безбарьерную среду, приобрели необходимое оборудование, сообщает пресс-служба областного правительства. При этом часть коллектива школы перешла на работу в центр соцобслуживания, там работают 30 человек.

Сейчас в учреждении проживает 14 человек, средний возраст которых 82 года. Пожилые люди переселены из стационарного отделения, располагавшегося в деревянном здании в селе Талицы Кирилловского района.

По данным областного правительства, на сегодняшний день в области функционирует 31 стационарная организация социального обслуживания, в которых проживают около 4 тысяч пенсионеров и инвалидов. В очереди в эти организации стоит 51 человек, из них 38 – в психоневрологические интернаты.

Сейчас в Вологодской области проводятся мероприятия по поэтапному расселению получателей социальных услуг из зданий с низкой пожарной устойчивостью (деревянных, со сгораемыми перекрытиями и перегородками) и зданий, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, в кирпичные здания с безопасными и комфортными условиями пребывания. Всего за последние пять лет в безопасные условия проживания было переселено 511 человек, полностью завершить эту работу планируют до 2018 года.